The Jerusalem Post включила Зеленского в топ влиятельных евреев 2026 года

Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных евреев мира The Jerusalem Post включила Зеленского в топ влиятельных евреев 2026 года

Москва13 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post – в списке 2026 года он занял 21 место.

Издание назвало Зеленского "еврейским лицом украинского сопротивления". Также журналисты отметили, что глава киевского режима традиционно не делает большого акцента на своей еврейской идентичности. Журналисты назвали это "возможно, самой его еврейской чертой".

Первое место рейтинга разделили зять президента США Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Издание отметило их усилия по возвращению израильских заложников.

Второе место занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за "формирование облика Израиля на протяжении поколений". Тройку лидеров замкнул бывший начальник генштаба израильской армии Гади Айзенкот, который назван возможным преемником Нетаньяху.