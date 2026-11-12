Зеленский заявил, что обсудил с Алиевым увеличение поставок беспилотников

Зеленский заявил о планах расширить сотрудничество с Азербайджаном по дронам Зеленский заявил, что обсудил с Алиевым увеличение поставок беспилотников

Москва12 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым увеличение объемов заказов беспилотников в рамках действующих контрактов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отношения между нашими странами развиваются, и мы обсудили приоритетные направления сотрудничества. Прежде всего — соглашение о поставках дронов. Есть заключенные контракты, мы работаем над увеличением объемов заказов написал Зеленский

Кроме того, стороны затронули ситуацию в энергетической и транспортной сферах Украины. Зеленский поблагодарил Азербайджан за ранее предоставленную помощь и выразил надежду на дополнительную поддержку критической инфраструктуры и логистики в преддверии зимы.

Встреча Зеленского и Алиева состоялась в Дублине, где проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).