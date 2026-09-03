Москва3 сен Вести.Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не смог доставить в Индию шоколадную копию "Ворот Индии", которую хотел подарить премьеру Нарендре Моди, так как скульптура не выдержала жары во время поездки. Его слова передает Asian News International.

Я на самом деле планировал подарить премьер-министру Моди подходящий подарок – скульптуру "Ворот Индии", полностью сделанную из лучших бельгийских шоколадных конфет. Но в отличие от настоящих ворот Индии, которые стоят почти век, шоколадная версия даже не пережила путешествия в Индию сказал Барт Де Вевер

Он отметил, что в Бельгии есть запасной вариант подарка, который он намерен доставить Моди в целости. Он также пояснил, что "Ворота Индии" выбрали не случайно: монумент связан с общей историей двух стран и будущим партнерством. На шоколадной копии была выделена часть надписи в память об индийских солдатах, погибших на Фландрских полях в годы Первой мировой войны.