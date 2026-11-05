Женщина из села под Алешками спаслась при обстреле благодаря корове Жительница Алешкинского района спаслась при обстреле дома, выйдя к корове

Москва5 ноя Вести.Жительница села Подстепное Алешкинского района Херсонской области Раиса Сосунович рассказала, что избежала гибели при ракетном ударе ВСУ благодаря корове. Ее слова передает ТАСС.

В результате попадания ракеты ее дом был полностью разрушен.

Я вышла к корове, думала там поубирать. Прихожу, корова лежит [разорванная] на кусочки. Смотрю - летит ракета и как раз в дом. Меня спасло, что я вышла на улицу рассказала беженка

Раиса Сосунович прожила в Подстепном всю жизнь, однако после разрушения дома она была вынуждена переехать к родственникам в Раденск. Из-за сохранявшейся там напряженной обстановки она решила покинуть населенный пункт.

При содействии волонтеров Сосунович добралась до Ростова-на-Дону, откуда затем отправилась в Мелитополь.

Ранее главврач Алешковской больницы Владимир Харлан рассказал, что ему пришлось пережить тяжелую операцию после обстрела ВСУ в 2024 году. По его словам, врачи шесть часов удаляли осколки из его глаз.