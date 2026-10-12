В Рязанской области в ДТП сгорела машина, женщина-водитель погибла

Женщина погибла в ДТП со сгоревшей машиной в Рязанской области В Рязанской области в ДТП сгорела машина, женщина-водитель погибла

Москва12 окт Вести.Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Сасовском округе, сообщает УМВД по Рязанской области в MAX.

Авария произошла сегодня, 12 октября, около 11.00 на автодороге Саблино – Сотницыно.

По предварительной информации, 50-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем ВАЗ-2115, съехала в кювет. После этого транспортное средство загорелось.

В результате инцидента водитель скончался на месте говорится в публикации

Пассажира автомобиля госпитализировали в медучреждение. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.