Москва12 октВести.Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Сасовском округе, сообщает УМВД по Рязанской области в MAX.
Авария произошла сегодня, 12 октября, около 11.00 на автодороге Саблино – Сотницыно.
По предварительной информации, 50-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем ВАЗ-2115, съехала в кювет. После этого транспортное средство загорелось.
В результате инцидента водитель скончался на местеговорится в публикации
Пассажира автомобиля госпитализировали в медучреждение. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.