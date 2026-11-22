Пассажир легковушки погибла, водитель госпитализирован при ДТП на Ставрополье

Женщина погибла в результате ДТП легковушки с эвакуатором на Ставрополье Пассажир легковушки погибла, водитель госпитализирован при ДТП на Ставрополье

Москва22 ноя Вести.Столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и "Газель" привело к гибели пассажира в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на 309 км федеральной трассы Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды вне населенного пункта Георгиевского округа водитель легковушки при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с эвакуатором.

В результате ДТП 48-летняя пассажирка легковушки, жительница села Левокумского, скончалась на месте до приезда бригады скорой медпомощи, водитель госпитализирован говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.