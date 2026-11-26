Жертвой ДТП с "турбобатюшкой" в Воронеже оказалась известная тиктокерша Baza: жертвой ДТП с "турбобатюшкой" стала популярная тиктокерша Аня Глушко

Москва26 ноя Вести.Жертвой ДТП в Воронеже с участием священника Алексия Гончарова, известного в интернете как "турбобатюшка", стала популярная тиктокерша Аня Глушко, пишет Baza.

По сведениям издания, 22-летняя блогерша была за рулем Opel, навстречу которому выехал 40-летний священник на своем Kia Stinger.

Жертвой ДТП с Турбобатюшкой стала популярная тиктокерша Аня Глушко говорится в публикации

Анна Глущенко (это ее настоящее имя) скончалась на месте, у 20-летнего пассажира травмированы ноги.

В аккаунте девушки, которая записывала юмористические скетчи в TikTok, больше полумиллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что священник Алексий Гончаров после смертельного ДТП отстранен от служения. По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.