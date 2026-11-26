В Воронеже хейтеры незаслуженно обвинили турбобатюшку еще в одном ДТП 2006 года Пострадавшая опровергла причастность "турбобатюшки" к трагическому ДТП 2006 года

Москва26 ноя Вести.Хейтеры обрушили гнев на священника Алексея Гончарова, известного как "турбобатюшка". Лавина агрессивных комментариев посыпались на него в четверг, 26 ноября, когда пользователи узнали личность погибшей в недавней аварии с участием священника, сообщает ИС "Вести".

Как ранее сообщили в соцсетях, ей оказалась популярная тиктокерша Анна Глушко (настоящее имя Анна Глущенко).

22-летняя блогерша была за рулем Opel, навстречу которому на трассе Бобров – Верхний Икорец – поселок Ильича в начале ноября 2026 года выехал 40-летний священник на своем Kia Stinger. В результате аварии Анна скончалась на месте, а пассажир получил травмы.

Хейтеры утверждали, что в жизни священника это была не первая авария с трагическим финалом. Предыдущая якобы произошла в ночь на 18 февраля 2006 года. Тогда джип, которым управлял пьяный водитель Алексей Гончаров, врезался в дерево на улице Урицкого. После страшной аварии две девушки стали инвалидами.

Как рассказала одна из пострадавших Анастасия Ругаева, "турбобатюшка" не имеет отношения к ДТП на Урицкого 2006 года. Водитель, по вине которого она получила тяжелейшие травмы – его тезка. Сейчас фигуранту 44 года, а "турбобатюшке" – 40.

Ранее сообщалось, что в момент происшествия в ноябре 2026 года священник был в командировке в Борисоглебской епархии. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о нарушении правил ПДД. На время разбирательств отца Алексея Гончарова отстранили от служения в храме.