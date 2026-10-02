3-месячный ребенок погиб в ДТП в Татарстане

Жертвой столкновения двух легковушек в Татарстане стал 3-месячный ребенок 3-месячный ребенок погиб в ДТП в Татарстане

Москва2 окт Вести.В Чистопольском районе Татарстана в ДТП погиб 3-месячный малыш, сообщает Госавтоинспекция Республики в MAX.

Столкновение Lada Kalina, за рулем которого был 52-летний водитель, и LADA Vesta произошло в пятницу, 2 октября.

52-летний водитель автомобиля Лада Калина, по предварительным данным, без цели обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Лада Веста сказано в сообщении

В результате на месте ДТП скончались водитель Lada Kalina и трехмесячный ребенок-пассажир. Также травмы получил водитель автомобиля LADA Vesta.

На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются.