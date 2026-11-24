Житель Алтая избил кочергой и похитил односельчанку Задержан избивший кочергой и похитивший односельчанку житель Алтая

Москва24 ноя Вести.В Алтайском крае задержан житель Павловского района, который подозревается в похищении односельчанки, сообщает региональное СУ СК в MAX.

По данным следствия, вечером 20 ноября 33-летний подозреваемый пришел в дом к жительнице села Лебяжье.

Испытывая личные неприязненные отношения, он избил женщину, в том числе кочергой говорится в публикации

Затем он поместил односельчанку в салон своего автомобиля, вывез ее за пределы села, где продолжил избиение.

На обратном пути машина злоумышленника сломалась. Он привел потерпевшую к себе домой, где был задержан оперативными сотрудниками.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.