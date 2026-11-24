Москва24 нояВести.В Алтайском крае задержан житель Павловского района, который подозревается в похищении односельчанки, сообщает региональное СУ СК в MAX.
По данным следствия, вечером 20 ноября 33-летний подозреваемый пришел в дом к жительнице села Лебяжье.
Испытывая личные неприязненные отношения, он избил женщину, в том числе кочергойговорится в публикации
Затем он поместил односельчанку в салон своего автомобиля, вывез ее за пределы села, где продолжил избиение.
На обратном пути машина злоумышленника сломалась. Он привел потерпевшую к себе домой, где был задержан оперативными сотрудниками.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.