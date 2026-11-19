В Белгородской области жертвой атаки ВСУ стал мирный житель

Житель Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ В Белгородской области жертвой атаки ВСУ стал мирный житель

Москва19 ноя Вести.За прошедшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, сообщил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.

Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Противник совершил 14 артиллерийских обстрелов. Также 16 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА говорится в мессенджере

117 беспилотников уничтожены благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и задействованных подразделений.

К большому горю, при детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина сообщил Шуваев

В результате атаки беспилотника в Борисовском округе пострадала женщина. Она продолжит лечение амбулаторно.