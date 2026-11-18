Житель Богородска, оставлявший на улицах муляжи взрывных устройств, арестован В Богородске арестован мужчина, оставлявший на улицах муляжи взрывных устройств

Москва18 ноя Вести.В Нижегородской области арестован мужчина, намеренно оставлявший на улице предметы, похожие на взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фигурант – житель Богородска 1987 года рождения. В ночь на 22 октября он оставил муляжи бомб на территории АЗС и возле административного здания. На места были вызваны оперативные службы, в городе объявили план "Перехват".

В результате оперативных действий сотрудники ГАИ задержали злоумышленника в Выксе… Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в Telegram-канале ведомства

Автомобиль фигуранта, на котором он развозил предметы, изъяли и поместили на штрафстоянку.