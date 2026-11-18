Москва18 нояВести.В Нижегородской области арестован мужчина, намеренно оставлявший на улице предметы, похожие на взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Фигурант – житель Богородска 1987 года рождения. В ночь на 22 октября он оставил муляжи бомб на территории АЗС и возле административного здания. На места были вызваны оперативные службы, в городе объявили план "Перехват".
В результате оперативных действий сотрудники ГАИ задержали злоумышленника в Выксе… Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в Telegram-канале ведомства
Автомобиль фигуранта, на котором он развозил предметы, изъяли и поместили на штрафстоянку.