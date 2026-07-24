Москва24 июл Вести.Полицейские задержали жителя Кронштадта, который при помощи лопаты опустошил платежные терминалы, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

О краже денежных средств из платежных терминалов на Кронштадтском шоссе сообщил 23 июля оператор сервиса автомойки. Правоохранители выехали на место происшествия.

Установлено, что неизвестный, находясь на автомойке самообслуживания, вскрыл лопатой пять платежных терминалов и похитил оттуда 15000 рублей говорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье 7.27 КоАП РФ.

Фигурант помещен в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.