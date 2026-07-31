Житель Крыма кувалдой разбил шесть банкоматов В Крыму задержали мужчину, повредившего шесть банкоматов кувалдой

Москва31 июл Вести.В Алуште задержали местного жителя, который с кувалдой пришел в отделение банка и разбил шесть банкоматов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Крыму.

По данным полиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть рано утром 31 июля.

В 06.38 в дежурную часть ОМВД России "Алуштинский" через Единую дежурно‑диспетчерскую службу поступило сообщение, о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно‑оперативная группа. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции нарушитель был установлен в кратчайшие сроки сказано в сообщении

Злоумышленником оказался 57‑летний местный житель. Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка задержанного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.