Житель Крыма получил 20 лет колонии за съемку антироссийского фильма Суд приговорил крымчанина к 20 годам за антироссийский пропагандистский фильм

Москва10 ноя Вести.Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Нестора Штормового (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) из Крыма, признанного виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене, сообщает судебная инстанция в мессенджере MAX.

Как установил суд, Штормовой установил контакт с представителем запрещенной украинской террористической организацией "АТЕШ" и пообещал снять антироссийский агитационно-пропагандистский фильм. В период с 1 августа 2024-го по 22 марта 2025 года он выполнил свое обещание.

В соответствии с приговором суда, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме отмечается в публикации

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.