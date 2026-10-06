Москва6 октВести.В городе Сосновый Бор Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как местный житель попытался сжечь хозяйственную постройку, в которой находился человек. Об этом сообщает СК по региону.
Мужчина стали фигурантом дела о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого один попытался сжечь находящегося в хозяйственной постройке второго мужчину. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФнаписано в канале ведомства
Потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из постройки, охваченной огнем.
Подозреваемый 47-летний мужчина был задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.