Житель Ленобласти попытался сжечь мужчину в хозпостройке, возбуждено дело СК Ленобласти возбудил дело после покушения местного жителя на убийство мужчины

Москва6 окт Вести.В городе Сосновый Бор Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как местный житель попытался сжечь хозяйственную постройку, в которой находился человек. Об этом сообщает СК по региону.

Мужчина стали фигурантом дела о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого один попытался сжечь находящегося в хозяйственной постройке второго мужчину. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ написано в канале ведомства

Потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из постройки, охваченной огнем.

Подозреваемый 47-летний мужчина был задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.