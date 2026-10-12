Москва12 октВести.В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины, сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в ночь на 11 октября фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения у пруда вблизи поселка Ивановский Гагаринского района.
С целью убийства своей супруги и 43-летнего мужчины <фигурант> поджег с использованием горюче-смазочных материалов металлические вагончики, в которых они находилисьговорится в сообщении ведомства в MAX
В результате пожара потерпевший скончался на месте происшествия, женщине удалось скрыться от обвиняемого, в связи с чем фигурант не смог довести умысел на ее убийство до конца по не зависящим от него обстоятельствам, отметили в Следкоме Саратовской области.
Обвиняемый был задержан сотрудниками ППС. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.