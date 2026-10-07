Москва7 октВести.В Саранске загорелся легковой автомобиль ВАЗ-2112, в результате происшествия погиб 46-летний владелец транспортного средства. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Мордовия.
Трагедия произошла вечером 6 октября на улице Горной.
На месте погиб владелец транспортного средства … Проводится процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин смерти мужчины и возгорания автомобиля. Все обстоятельства выясняются.