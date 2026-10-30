Мужчину арестовали на 13 суток за экстремистские тату в Свердловской области

Житель Свердловской области получил 13 суток ареста за татуировки на коленях Мужчину арестовали на 13 суток за экстремистские тату в Свердловской области

Москва30 окт Вести.В Свердловской области мужчина получил 13 суток ареста за татуировку с экстремистской символикой. Об этом пресс-служба судов региона сообщает в MAX.

Речь идет об инциденте, который произошел 30 августа 2026 года в городе Полевской. Мужчина находился в общежитии на улице Володарского. Он был одет в шорты, и на его коленях окружающие могли увидеть татуировки в виде восьмиконечных звезд.

Проведенная экспертиза подтвердила, что эти перманентные изображения сходны до степени смешения с символикой запрещенного в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (А.У.Е.) (признано в РФ экстремистским и запрещено) говорится в сообщении

Свою вину фигурант полностью признал. Он объяснил, что татуировки остались у него с прошлого срока заключения и что он сознательно демонстрировал их. Из-за этих татуировок, как рассказал мужчина, у него произошел конфликт со знакомым, который перерос в драку.

Постоянного дохода нарушитель не имеет. В связи с этим суд решил арестовать его на 13 суток.