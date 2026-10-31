На кинувшего в жену 16-килограмовую гирю жителя Торжка завели уголовное дело

Пьяный житель Торжка во время ссоры с женой бросил в нее 16-килограмовую гирю На кинувшего в жену 16-килограмовую гирю жителя Торжка завели уголовное дело

Москва31 окт Вести.Житель Торжка во время конфликта с супругой бросил в нее 16-килограммовую гирю и стал фигурантом уголовного дела, сообщает УМВД по Тверской области в MAX.

Как выяснил участковый уполномоченный полиции, нетрезвый 42-летний местный житель повздорил дома с супругой и в ходе словесной перепалки бросил железную гирю в сторону жены.

Весомый аргумент: нетрезвый новотор в конфликте с супругой применил 16-килограммовую гирю и попал под уголовное дело говорится в публикации

Спортивный снаряд упал на ногу 40-летней женщине. Она обратилась в больницу, где ей оказали медпомощь.

Согласно заключению врачей, нанесенные телесные повреждения расцениваются как вред здоровью средней тяжести.