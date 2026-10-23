Москва23 октВести.В Волгоградской области вынесен приговор местному жителю за убийство, которое он совершил более 33 лет назад из корыстных побуждений. Подробности в MAX сообщает СК.
Убийство произошло 6 июля 1992 года. Свидетель, ехавший по улице Череповецкой в Волгограде, обнаружил у стоящей автомашины мужчину с колото-резаной раной шеи, который позже скончался от кровопотери. Из машины потерпевшего вышел неизвестный, который спешно скрылся.
Преступление оставалось долгое время не раскрытым. В 2026 году следователям удалось найти свидетеля преступления.
В ходе дополнительного расследования очевидцу была предъявлена фотография подозреваемого, выполненная более 30 лет назад...говорится в мессенджере
Свидетель уверенно опознал на снимке человека, который в день преступления скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан.
По решению суда виновному назначено наказание - 10 лет колонии общего режима.