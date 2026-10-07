Москва7 октВести.В Ярославской области было раскрыто убийство жителя города Тутаева, которое датировано 1 апреля 1994 года. Об этом сообщает МВД России.
Тогда двое мужчин, один из которых к настоящему времени уже умер, напали на местного жителя. От полученных ножевых ранений он скончался. Его обокрали.
В 2026 году правоохранителям удалось собрать необходимую доказательную базу, достаточную для задержания подозреваемогосказано в публикации МВД
Мужчине было предъявлено обвинение. Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ст. 102 УК РСФСР – "Умышленное убийство из корыстных побуждений".