Москва28 октВести.В Воронеже перед судом предстанет 46-летний местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
По версии следствия, в июне участковый уполномоченный полиции пришел по вызову для проверки информации о бытовом конфликте между супругами. Дверь ему открыла женщина и сообщила, что ее нетрезвый муж проявлял агрессию, а затем ушел к соседу этажом ниже. Участковый пошел туда.
Во время осмотра помещения обвиняемый применил к полицейскому насилие и выплеснул в него содержимое бутылки с уксусной кислотой. В результате участковому уполномоченному полиции причинены телесные поврежденияотмечается в публикации
Мужчина полностью признал вину.
Уголовное дело в отношении него рассмотрит Левобережный районный суд Воронежа.