Житель Воронежа, обливший участкового кислотой, пойдет под суд В Воронеже будут судить мужчину, облившего участкового уксусной кислотой

Москва28 окт Вести.В Воронеже перед судом предстанет 46-летний местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

По версии следствия, в июне участковый уполномоченный полиции пришел по вызову для проверки информации о бытовом конфликте между супругами. Дверь ему открыла женщина и сообщила, что ее нетрезвый муж проявлял агрессию, а затем ушел к соседу этажом ниже. Участковый пошел туда.

Во время осмотра помещения обвиняемый применил к полицейскому насилие и выплеснул в него содержимое бутылки с уксусной кислотой. В результате участковому уполномоченному полиции причинены телесные повреждения отмечается в публикации

Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело в отношении него рассмотрит Левобережный районный суд Воронежа.