Путин: жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов ГД Путин: жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Москва16 сен Вести.Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы на грядущем голосовании. На это указал президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

Столь масштабная кампания, как заметил глава государства, проводится в условиях специальной военной операции (СВО).

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы сказал Путин

Российский лидер выразил уверенность в том, что в голосовании самое активное участие примут солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу.