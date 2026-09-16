Москва16 сенВести.Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы на грядущем голосовании. На это указал президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.
Столь масштабная кампания, как заметил глава государства, проводится в условиях специальной военной операции (СВО).
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думысказал Путин
Российский лидер выразил уверенность в том, что в голосовании самое активное участие примут солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу.