Москва26 окт Вести.Жители американского штата Иллинойс выступили с инициативой создания нового 51-го штата США путем отделения территорий за пределами Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago.

Уточняется, что жители 33 округов Иллинойса поддержали на консультативных референдумах инициативу создания отдельного штата. Еще в 11 округах голосования пройдут 3 ноября, одновременно с промежуточными выборами в конгресс США.

Инициаторы намерен создать новый штат из территории Иллинойса за пределами округа Кук, в котором расположен Чикаго. По их словам, власти региона не учитывают интересы жителей других округов при принятии решений, затрагивающих их жизнь.

По словам руководителя организации Illinois Separation Лорет Ньюлин, движение вышло за пределы преимущественно сельских районов южной части Иллинойса и получает поддержку в других частях штата. Так, в округе Ирокез инициативу поддержали 73% участников голосования.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предложил Канаде урегулировать торговые споры с США, присоединившись к ним в качестве 52-го штата. 51-м же, по его словам, вероятно, станет Гренландия.