Решившая отделиться от Британии деревня назвала страну, чьей частью хочет быть Newsweek: решившая отделиться от Британии деревня Пиддингтон хочет в состав США

Москва20 сен Вести.Приходской совет деревни Пиддингтон английского графства Оксфордшир в Великобритании хочет обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о принятии населенного пункта в состав США. Об этом утверждает издание Newsweek, ссылаясь на главу приходского совета городка Тима Макнелли.

На днях ситуация вокруг Пиддингтона привлекла внимание общественности, когда жители деревни проголосовали на символическом референдуме за выход из состава Великобритании. Голосование устроил приходской совет, который заявил, что идею об отделении поддержали 285 местных жителей, а 26 человек высказались против. Причиной акции стало недовольство людей из-за решения властей разместить беженцев на расположенной рядом военной базе. Голосование не имеет юридической силы.

Они (жители Пиддингтона. – Прим. ред.) планируют официально попросить о присоединении к США, если британское правительство продолжит реализацию своего плана по размещению 1250 просителей убежища мужского пола говорится в материале

Глава деревни заявил, что населенный пункт может стать 51-м штатом США. По его словам, члены совета написали письмо Трампу и отправили досье в посольство США.

Один из членов совета утверждает, что в деревню приходят письма от американских граждан о том, что они будут рады видеть этот населенный пункт в составе Соединенных Штатов.

Пиддингтон – деревня, расположенная примерно в 7 км к востоку от города Бистер. По данным из открытых источников, население деревни – менее 400 человек.