Гэллоуэй заявил, что до 75% молодежи Шотландия хотят ее отделения от Британии Гэллоуэй: до 75% молодежи Шотландии выступают за независимость

Москва15 сен Вести.Около 70-75% молодого населения Шотландии выступает за независимость от Великобритании.

Об этом рассказал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

В беседе с ТАСС он напомнил, что на референдуме 2014 года 55% избирателей выступили против независимости Шотландии, но так проголосовали в основном люди его возраста, которых становится все меньше.

Молодежь же подавляющим большинством поддерживает независимость Шотландии - возможно, 70% или 75% цитирует агентство политика

Накануне первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О'Нил подписали меморандум, который предусматривает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Документ включает в себя призыв к британскому правительству подготовиться к возможным конституционным изменениям.