Москва25 нояВести.Рысь, которую уже неоднократно замечали жители Иркутска, продолжает спокойно бегать по городу, передает ИС "Вести".
На этот раз хищницу сняли на видео в районе Фортуны. Ранее ее видели у автовокзала, потом – на улице Карпинской. Она сидела на заборе и заглядывала в окно местных жителей.
Очевидцы отмечают, что изловить животное не могут уже как минимум неделю. Некоторые боятся нападения рыси в случае встречи с ней.
На эти сообщение отреагировали в Иркутском зоопарке. Там заявили, что их рыси никуда не сбегали, а по улицам города бродит дикая хищница.
На берегу Ушаковки, в районе Фортуны, действительно обитает дикая рысь. … Зверь молодой, судя по всемуговорится в публикации зоопарка "ВКонтакте"
В пресс-службе рекомендовали в случае встречи с хищницей медленно уходить в противоположную сторону. Специалисты заверили, что если люди сами не пойдут с рысью на контакт, то опасности для них нет.