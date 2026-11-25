Дикую рысь больше недели не могут поймать в Иркутске

Жители Иркутска боятся рыси, которая бегает по городу и заглядывает в окна Дикую рысь больше недели не могут поймать в Иркутске

Москва25 ноя Вести.Рысь, которую уже неоднократно замечали жители Иркутска, продолжает спокойно бегать по городу, передает ИС "Вести".

На этот раз хищницу сняли на видео в районе Фортуны. Ранее ее видели у автовокзала, потом – на улице Карпинской. Она сидела на заборе и заглядывала в окно местных жителей.

Очевидцы отмечают, что изловить животное не могут уже как минимум неделю. Некоторые боятся нападения рыси в случае встречи с ней.

На эти сообщение отреагировали в Иркутском зоопарке. Там заявили, что их рыси никуда не сбегали, а по улицам города бродит дикая хищница.

На берегу Ушаковки, в районе Фортуны, действительно обитает дикая рысь. … Зверь молодой, судя по всему говорится в публикации зоопарка "ВКонтакте"

В пресс-службе рекомендовали в случае встречи с хищницей медленно уходить в противоположную сторону. Специалисты заверили, что если люди сами не пойдут с рысью на контакт, то опасности для них нет.