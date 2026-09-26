Жители херсонского Геническа стали больше читать из-за перебоев со светом В Геническе стали больше читать из-за перебоев со светом

Москва26 сен Вести.Жители города Геническ Херсонской области стали больше читать из-за перебоев со светом, которые часто происходят в результате атак украинских беспилотников. Об этом ИС "Вести" заявила директор централизованной библиотечной системы Геническа Эльвира Скобкина.

Немаловажную роль отсутствие света играет периодически, поскольку люди возвращаются в библиотеку и берут книги, потому что нет света, нет интернета, они читают книги… Книгу можно почитать при дневном свете. Я не знаю, может быть, это необоснованный оптимизм какой-то возрастной, но все то, что есть положительное, оно перекрывает то, что негативное сказала она

Ранее заместитель начальника отдела Минпромторга Херсонской области Андрей Даниленко заявил, что повышенные цены на определенные группы товаров в сетевых магазинах новых регионов России связаны с логистическими издержками.