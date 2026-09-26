Даниленко: повышение цен в новых регионах связано с логистическими издержками

В Минпромторге Херсонской области объяснили повышение цен в сетевых магазинах Даниленко: повышение цен в новых регионах связано с логистическими издержками

Москва26 сен Вести.Повышенные цены на определенные группы товаров в сетевых магазинах новых регионов России связаны с логистическими издержками. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель начальника отдела Минпромторга Херсонской области Андрей Даниленко.

Цены на основную массу товаров находятся на уровне материковых, небольшое, может быть, в процентах пяти, не более, есть повышение на определенные группы товаров, это связано с логистическими издержками сказал он

По словам Даниленко, на данный момент в Херсонской области работают пять сетевых магазинов, и новые продолжают открываться.

Помимо Херсонской области также сети открываются в Запорожской области, ДНР, ЛНР. Ребята стараются, идут нам навстречу, нашим мольбам внимают сказал Даниленко

Ранее и.о. министра агропромышленного комплекса Херсонской области Алиме Зарединова заявила, что работники сельского хозяйства региона ежедневно рискуют жизнью, трудясь в поле под регулярными обстрелами ВСУ.