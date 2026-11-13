Жительница Эстонии получила условный срок за контрабанду сковородок в РФ ERR: жительница Эстонии получила условный срок за контрабанду сковородок в РФ

Москва13 ноя Вести.В Эстонии осудили 62-летнюю жительницу республики. Женщина получила четыре месяца условного срока за попытки вывезти в Россию две сковородки, 50 евро и кофейные фильтры, сообщает телерадиокомпания ERR.

Вируский уездный суд на этой неделе приговорил 62-летнюю женщину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за неоднократные попытки нарушить санкции Евросоюза говорится в публикации

Сообщается, что в феврале 2026 года при досмотре багажа осужденной таможенники нашли две новые алюминиевые сковородки IKEA Hemlagad. В марте при пересечении границы с РФ у женщины обнаружили 50-евровую купюру, а в октябре – шесть упаковок кофейных фильтров. Экспорт перечисленных товаров в Россию запрещен санкциями Евросоюза.

Авторы статьи отмечают, что обвиняемая ранее уже получала административное наказание за попытку нарушения санкций, поэтому суд назначил ей четыре месяца условно. Сковородки и кофейные фильтры суд постановил изъять и уничтожить, а 50-евровую купюру – конфисковать в пользу государства. Также женщину обязали оплатить судебные расходы в размере 1 тыс. евро.