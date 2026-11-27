Москва27 нояВести.В Уфе женщину обвинили в финансировании террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Башкирии.
Женщина финансировала деятельность организации, признанной на территории Российской Федерации террористической, путем неоднократных денежных переводов на счета запрещенной структурыговорится в сообщении
Отмечается, что ей присвоили псевдоним и выдали партийный билет организации.
Преступные действия выявили и задокументировали сотрудники управления. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства и выявить другие преступления, совершенные обвиняемой.