Женщину из Уфы обвинили в переводе средств на счет террористической организации

Жительницу Уфы обвинили в финансировании запрещенной в РФ организации Женщину из Уфы обвинили в переводе средств на счет террористической организации

Москва27 ноя Вести.В Уфе женщину обвинили в финансировании террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Башкирии.

Женщина финансировала деятельность организации, признанной на территории Российской Федерации террористической, путем неоднократных денежных переводов на счета запрещенной структуры говорится в сообщении

Отмечается, что ей присвоили псевдоним и выдали партийный билет организации.

Преступные действия выявили и задокументировали сотрудники управления. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства и выявить другие преступления, совершенные обвиняемой.