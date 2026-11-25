В Челябинской области женщину будут судить за финансирование терроризма

Женщине из Челябинской области, финансировавшей террористов, грозит суд В Челябинской области женщину будут судить за финансирование терроризма

Москва25 ноя Вести.В Челябинской области полицейские задержали местную жительницу, которая перевела террористам свыше 800 тысяч рублей. На ее имущество общей стоимостью более 78 миллионов рублей наложен арест. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что противоправную деятельность уроженки Сосновского муниципального округа 1960 года рождения пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

По данным ведомства, дочь обвиняемой 1986 года рождения состояла в отношениях с участником международной террористической организации, запрещенной в России. С января 2015 года по апрель 2018 года она находилась на Ближнем Востоке, где активно вербовала сторонников радикальной идеологии. Также она втянула в противоправную деятельность собственную мать.

Фигурантка разделяла взгляды запрещенной организации и решила материально поддерживать дочь и других участников сообщества. С 2018 года она регулярно отправляла деньги, понимая, что они пойдут на нужды террористов. Всего она перевела более 800 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Чтобы обеспечить исполнение приговора, на недвижимость обвиняемой общей стоимостью свыше 78 миллионов рублей наложили арест.

Следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на недвижимое имущество обвиняемой общей стоимостью свыше 78 миллионов рублей наложен арест говорится в публикации

Расследование дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.