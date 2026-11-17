Жителя Череповца оштрафовали за оскорбление губернатора Пенсионера из Вологодской области оштрафовали за оскорбление губернатора

Москва17 ноя Вести.Пенсионера из Череповца оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в соцсетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам административного дела, в сентябре этого года 68-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес главы региона. На это обратил внимание замгубернатора и обратился в прокуратуру Череповца, которая установила факт размещения негативного высказывания.

В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")... В судебном заседании череповчанин вину в совершении правонарушения признал полностью говорится в сообщении

Пенсионеру назначили штраф 6 тысяч рублей.

Отмечается, что у мирового судьи находятся еще два аналогичных административных дела. Их рассмотрение отложено в связи с привлечением специалиста-лингвиста.