Москва17 нояВести.Пенсионера из Череповца оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в соцсетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Согласно материалам административного дела, в сентябре этого года 68-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес главы региона. На это обратил внимание замгубернатора и обратился в прокуратуру Череповца, которая установила факт размещения негативного высказывания.
В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")... В судебном заседании череповчанин вину в совершении правонарушения признал полностьюговорится в сообщении
Пенсионеру назначили штраф 6 тысяч рублей.
Отмечается, что у мирового судьи находятся еще два аналогичных административных дела. Их рассмотрение отложено в связи с привлечением специалиста-лингвиста.