В суд направили дело о гибели туриста возле гостевого дома в Дагестане

Жителя Дагестана будут судить после гибели туриста у гостевого дома В суд направили дело о гибели туриста возле гостевого дома в Дагестане

Москва10 ноя Вести.В Дагестане турист погиб, сорвавшись с обрыва возле гостевого дома. В суд направили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом прокуратура республики пишет в MAX.

Уголовное дело прокуратурой направлено в Гергебильский районный суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

По данным ведомства, обвиняемый сдавал в аренду гостевые дома вблизи села Чалда Гергебильского района. Рядом с домами находился обрыв высотой более трех метров, но на территории не было ни защитных сооружений, ни необходимого освещения. Летом, 28 июля 2026 года, один из отдыхающих сорвался с обрыва. Он погиб от полученных травм.