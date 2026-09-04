Москва4 сенВести.В Сочи к ответственности привлекли местного жителя за съемку работы ПВО, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что 37-летний мужчина вел съемку работы российских зенитчиков по вражеским целям. Полученное видео он опубликовал в социальной сети.
Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали ... мужчину, разместившего в открытом доступе видео работы систем ПВОсказано в сообщении
В отношении правонарушителя составлен административный протокол.