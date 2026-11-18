Во Владимире юношу обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней

Жителя Владимира обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней Во Владимире юношу обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней

Москва18 ноя Вести.Во Владимире 19-летнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело, сообщает в MAX СУ СК РФ по Владимирской области.

По предварительным сведениям, 29 октября 2026 года молодой человек без приглашения пришел в квартиру своей 19-летней знакомой на улицу Растопчина, где она находилась с 15-летней подругой.

Через некоторое время последняя стала просить его покинуть жилище. В ходе возникшего конфликта молодой человек нанес несовершеннолетней несколько ударов ножом в живот говорится в мессенджере

В результате подозреваемый вызвал экстренные службы, пояснив, что потерпевшую ударил ножом неизвестный на улице. Позже у него обнаружили нож, после чего стало известно о произошедшем.

Обвиняемый заключен под стражу. Потерпевшей после госпитализации оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.