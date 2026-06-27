Ливанский хирург об атаках со стороны Израиля: пострадавших и погибших много

Живущий в больнице ливанский хирург рассказал о пострадавших от ударов Израиля Ливанский хирург об атаках со стороны Израиля: пострадавших и погибших много

Москва27 июн Вести.Хирург больницы народной помощи в Набатии на юге Ливана Садык Алек рассказал ИС "Вести" о большом числе пострадавших ливанцев в результате атак со стороны Израиля.

"Красный Крест" привозит всех сюда, мы тут принимаем, сортируем больных. Кто-то пойдет сразу в реанимацию. Если травма в живот, и видим, что есть кровотечение, сразу идем в операционную. Раненые, которые стабильные, они здесь, мы их стабилизируем, отправляем на сканер, ушиваем здесь раны говорит врач

Доктор Алек живет на работе с февраля нынешнего года. Его дом разбомбила израильская авиация чуть больше месяца назад, возвращаться ему некуда.

Пострадавших и погибших много, и разрушенных домов много. Два раза здесь одну машину разбили, здесь погиб один человек, и на входе в больницу тоже один человек погиб. Много погибло здесь добавил хирург

Врач также отметил непредсказуемость событий и выразил надежду, что все это как можно скорее прекратится.

26 июня США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение. По данным агентства Reuters, Израиль ударил беспилотником по югу Ливана на следующий день после подписания.