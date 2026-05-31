Жуков сообщил, как 12 часов простоял на трибуне в ГД во время принятия бюджета

Москва31 мая Вести.Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков рассказал в интервью MK.RU, как в конце 1990-х годов, когда он занимал должность председателя бюджетного комитета, провел на трибуне примерно 12 часов.

Жуков напомнил, что в Думе Первого созыва бюджеты выглядели "довольно анекдотично" — по объему они были как школьная тетрадь и содержали лишь общие суммы доходов и расходов по крупным статьям. Но со временем бюджет стал более детальным и, соответственно, более объемным.

Документ доставляли в Думу из правительства сначала в бумажном виде, а сейчас — в электронном. Но и состоит документ "из десятков тысяч страниц со скрупулезными расчетами".

Один раз я действительно провел на трибуне примерно 12 часов, по-моему, в конце 1990-х. Я тогда был председателем бюджетного комитета. Это было время тяжелейшей экономической ситуации в стране, дефицитного бюджета, когда депутаты бились за каждую копейку вспоминает Жуков

Он уточнил, что бюджет принимается в нескольких чтениях. В тот раз в первом чтении были приняты основные параметры, после чего каждый депутат хотел, чтобы его регион или предприятие получили дополнительное финансирование, пояснил Жуков.

На голосование выносились сотни поправок. Вот я с полудня и до полуночи простоял на трибуне заметил первый вице-спикер ГД

На вопрос о том, не проголодался ли он за это время, Жуков ответил, что ему приносили пирожки.