Журналист Денисов рассказал, чем разведчик Фишер коротал время в тюрьме США Журналист Денисов: разведчик Фишер рисовал и осваивал шелкографию в тюрьме США

Москва15 ноя Вести.Советский разведчик Вильям Фишер (известный под именем Рудольфа Абеля), оказавшись в американской тюрьме, занимался рисованием, осваивал шелкографию и читал книги. Об этом рассказал главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов в авторской колонке для ИС "Вести".

По воспоминаниям близких, разведчик также обучал заключенных иностранным языкам и решал математические задачи.

Он продолжал рисовать, читать, осваивал шелкографию... По воспоминаниям дочери, он обучал других заключенных иностранным языкам. А когда для математической задачи ему не выдали необходимые таблицы, он самостоятельно произвел все необходимые расчеты отметил Денисов

Ранее журналист объяснил, почему Вильям Фишер во время ареста представился именем своего друга. По его словам, это своего рода сигнал о том, что разведчик оказался в руках ФБР.

Вильям Фишер – легендарный советский разведчик-нелегал, полковник. Он легко перевоплощался в немецкого офицера, американского художника, был уникальным радистом и талантливым организатором разведки. Именно благодаря ему СССР получил важные сведения об атомных программах США, но из-за предательства он был арестован ФБР.