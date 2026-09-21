Журналист Кайстро: ЕС готов "бросить в топку" Польшу и Румынию Кайстро: ЕС примеряет Польшу и Румынию на роль второго эшелона в конфликте с РФ

Москва21 сен Вести.Западные спонсоры Киева готовы "бросить в топку" украинского конфликта Польшу и Румынию, используя их контингенты и ресурсы как второй эшелон в противостоянии с Россией, заявил журналист информационной службы "Вести" Дмитрий Кайстро.

Сегодня логика западных прокси выходит на новый уровень, угрожая бросить в топку конфликта уже следующих региональных игроков - Польшу и Румынию. В момент неизбежной катастрофы Киева его спонсоры планируют задействовать контингенты и ресурсы Польши и Румынии. Они должны закрыть собой амбразуру и спасти НАТО от прямого поражения. Варшава и Бухарест сегодня фактически примеряют на себя ту самую роль, которую в XIV веке Запад отводил нашим противникам на Куликовом поле заявил Кайстро

Журналист подчеркнул, что для англосаксонских центров разрушение экономики и потеря человеческого потенциала этих стран не имеют большого значения.

Их старательно готовят в качестве "второго эшелона" в противостоянии с Россией. Разрушение экономики и потеря человеческого потенциала этих стран для англосаксонских центров не критичны. Запад готов пойти на это без малейших колебаний. Для архитекторов нового "санитарного кордона" жизни жителей Восточной Европы имеют ровно ту же нулевую ценность, что и жизни украинцев, которых годами сознательно вели к демографической катастрофе ради ослабления России сказал Кайстро

Ранее Кайстро провел сравнение между событиями на Украине и противостоянием 1380 года, закончившемся битвой на Куликовом поле. Это, как и сегодня на Украине, было не просто локальным конфликтом Руси и Степи, а глобальным цивилизационным столкновением, направляемым католическим Ватиканом и лично Папой Римским Урбаном VI. Святой престол рассматривал слабеющую Орду как идеальный таран для уничтожения и последующего "окатоличивания" православных русских земель. Прямое вторжение было дорогим и рискованным., гораздо эффективнее было поставить своего вассала – Мамая, которого поддерживала разношерстная, но натренированная европейская коалиция. Также Запад действует и сегодня.