Журналист Кайстро: в "Рождении империи" есть образы Зеленского и чиновников ЕС

Журналист Кайстро заметил образы Зеленского и чиновников ЕС в "Рождении империи" Журналист Кайстро: в "Рождении империи" есть образы Зеленского и чиновников ЕС

Москва29 окт Вести.В фильме "Рождение империи" просматривается собирательный образ главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских чиновников. Такое мнение в авторской колонке выразил журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

По его словам, эти образы прослеживаются в роли Карла XII.

В картине "Рождение империи" Карл XII – в котором угадываются собирательные черты то украинского главаря Зеленского, то образы нынешних коллективных европейских противников России - самоуверенно восклицает: "Отец уже загонял русского медведя. Но медведь снова вылез. Придется втолковать ему, что в лесу появился новый охотник". Это не просто личная бравада, а отголосок многовековой логики антироссийского сдерживания. В XX веке она оформилась в доктрину "Анаконда". Задача доктрины - сдавить Россию кольцом ограничений, отрезать от рынков и технологий, создать вокруг страны пояс нестабильности, заставить тратить ресурсы на удержание периметра, а не на развитие подчеркнул Кайстро

По мнению журналиста, вся российская история – единая линия сопротивления попыткам загнать Россию в угол.

Также Кайстро отметил, что "Рождение империи" – разговор о трудном, который был реализован через такой же исторический материал.