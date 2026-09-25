Храмцова: осторожность США и РФ говорит о серьезном подходе к переговорам

Журналист Храмцова отметила осторожность США и РФ в переговорах Храмцова: осторожность США и РФ говорит о серьезном подходе к переговорам

Москва25 сен Вести.Осторожность, с которой Россия и Соединенные Штаты Америки подходят к переговорам, свидетельствует о серьезном подходе сторон. Такое мнение высказала журналист информационной службы "Вести" Елизавета Храмцова.

Так Храмцова прокомментировала информацию о возможной встрече главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

С огромной долей вероятности, приближающейся к ста [процентам], говорим о том, что переговоры состоялись. Но именно та осторожность, с которой сейчас работает и американская, и российская сторона, говорит о серьезном подходе, который Москва и Вашингтон придают восстановлению взаимоотношений заявила Храмцова

Ранее телеканал CNN заявил, что Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Сам глава РФПИ пока никак не комментировал публикации СМИ.