Москва21 мая Вести."Венесуэльский сценарий" с предательством элит и похищением верховного лидера не сработает на Кубе. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил журналист Сергей Строкань.

Он напомнил о том, что охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро, убитая при его похищении, состояла именно из кубинцев.

Возможен ли венесуэльский сценарий [на Кубе]? Сейчас вот все это обсуждают, мнения разделились. Кто-то говорит о том, что Трампу, может быть, удастся каким-то образом осуществить то же самое с Раулем Кастро, что удалось проделать в начале года с Мадуро. Сторонники другой точки зрения говорят о том, что все-таки Куба – это не Венесуэла. … Кто защищал, кстати говоря, Мадуро? Кубинцы. Давайте не забывать об этом. То есть, нельзя так говорить о том, что венесуэльский сценарий автоматически там сработает заявил Строкань

Ранее власти Кубы выступили с осуждением высказываний президента США Дональда Трампа в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро. В Гаване назвали их политической провокацией.