Москва11 октВести.Зрители, посетившие шоу Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге в "СКА Арена", пожаловались на ухудшение состояния здоровья, после того как во время выступлений их ослепило концертное освещение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Так, мужчина по имени Андрей сообщил, что был вынужден обратиться к дежурному врачу.
При осмотре отмечены жалобы на туман в глазах, световые пятна ("зайчики"), рябь и легкое головокружениеприводятся слова пострадавшего
Теперь пострадавший зритель хочет вернуть деньги за билеты.