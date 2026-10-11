Мужчина обратился к врачу после концерта Сергея Лазарева в Петербурге

Зрители пожаловались на освещение на концерте Сергея Лазарева в Петербурге Мужчина обратился к врачу после концерта Сергея Лазарева в Петербурге

Москва11 окт Вести.Зрители, посетившие шоу Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге в "СКА Арена", пожаловались на ухудшение состояния здоровья, после того как во время выступлений их ослепило концертное освещение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Так, мужчина по имени Андрей сообщил, что был вынужден обратиться к дежурному врачу.

При осмотре отмечены жалобы на туман в глазах, световые пятна ("зайчики"), рябь и легкое головокружение приводятся слова пострадавшего

Теперь пострадавший зритель хочет вернуть деньги за билеты.