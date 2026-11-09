Зумеры все чаще предпочитают "лор-триппинг" обычным экскурсиям в Калининграде В Калининграде среди туристов-зумеров набирает популярность "лор-триппинг"

Москва9 ноя Вести.В Калининграде у зумеров растет спрос на "лор-триппинг" – формат путешествий в "места с историей" ради новых впечатлений. Об этом пишет RG.ru.

По данным издания, новый тренд подразумевает, что вместо популярных достопримечательностей и открыточных видов путешественники ищут погружения в городские легенды, мистику и охоту за привидениями. Для этого отлично подходит Калининградская область с ее готической архитектурой.

Сам термин произошел от английских слов lore (знания о чем-либо) и trip (путешествие). Так как спрос на мистику существовал в Калининградской области и раньше, название "лор-триппинг" скорее объединяет ряд уже существующих форматов, чем отражает что-то новое.

Однако изменения в поведении туристов действительно наблюдаются: теперь путешественники, особенно молодые, отдают предпочтение впечатлениям, а не стандартной экскурсионной программе. Классический формат "автобус плюс экскурсия" теряет популярность.

Основная аудитория туров "по аномалиям" – люди в возрасте от 18 до 30 лет и корпоративные клиенты в поисках небанального тимбилдинга. Тем не менее, возраст среднего туриста составляет 44 года: 26,3% турпотока составляют путешественники от 18 до 34 лет, еще 23% – старше 55 лет.