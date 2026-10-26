Москва26 окт Вести.Эксперт-основатель туристического клуба MYTRAVELBAR Оксана Рогожникова рассказала ИС "Вести" о популярности клюква-туров среди москвичей.

Группы желающих набираются очень быстро, поскольку такое времяпрепровождение стало популярным досугом для жителей мегаполиса. Сбор клюквы – это приятная опция, главная цель – побольше походить по лесу, пояснила она.

Сейчас за клюквой у нас ходят не деревенские жители, которые живут рядом с болотом, а ходят москвичи. И в этой ежедневной будничной гонке людям хочется выбраться за город. Походить по лесам, по болотам, а если еще и увезти такой трофей, как клюква, то впечатлений будет в разы больше. И действительно таких желающих много: группы по 15 человек набираются буквально за считанные часы после анонса сообщила Рогожникова

В среднем на человека можно собрать литр свежих ягод, уточнила эксперт.

Но при особых навыках можно даже и побольше. Литр клюквы сейчас стоит в магазине 1 600 рублей. Так что, если вы говорите про цену, то это вполне окупается... Если получится больше, то, пожалуйста. Мы останавливаемся на клюквенном месте и проводим там порядка трех часов. Сколько за три часа соберете, столько и [заберете] заключила она

Ранее стало известно, сколько можно зарабатывать на сборе лесных ягод в России.