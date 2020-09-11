Лавров пошутил и рассказал о неприятном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом Лавров заявил в ходе своей пресс-конференции с министром иностранных дел КНР Ваном И.

Глава российского МИДа пошутил, что по мнению американцев из трех стран – России, Китая и Ирана – больше всего вмешиваются во внутренние дела США китайцы и "нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми".

Лавров также проинформировал прессу о том, что все, кто сопровождал Алексея Навального во время инцидента, начинают постепенно перебираться в ФРГ и это происходит, по его словам, на фоне голословных обвинений Германии и других западных стран в адрес России.

"Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли", – подытожил главного российского внешнеполитического ведомства.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшим из Томска в Москву – он потерял сознание и впал в кому. Его экстренно госпитализировали в больницу в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили в берлинскую клинику Charité.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных немецких врачей заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября германское министерство обороны заявило, что направило результаты исследования Навального в Организацию по запрещению химического оружия и не видит оснований передавать их непосредственно России.