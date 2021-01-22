Власти Бельгии запретят необязательные поездки

Из-за ситуации с коронавирусом в Евросоюзе власти Бельгии решили запретить гражданам необязательные поездки за пределы страны с 27 января по 1 марта, передает RTBF.

Накануне евролидеры решили не закрывать внутренние границы.

Тем временем, Венгрия и РФПИ заключили контракт на поставку российской вакцины "Спутник V". Еврокомиссия подтвердила, что такая закупка возможна. Препаратом интересуются и другие страны, в том числе Германия. Россия ранее заявил, что готова сотрудничать со всеми и хочет дать миру "шанс на вакцинацию".