В Росгвардии прокомментировали планы о закрытии оружейных магазинов

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что ведомство якобы направило в оружейные магазины рекомендации о закрытии 31 января. Связано это с тем, что в Сети появились призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии, ведомство никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляло.

Незаконные митинги прошли в России 23 января. Только в Москве на данный момент к административной ответственности за участие в них привлечены 267 человек. МВД напоминает, что акции подобного плана являются нарушением закона.